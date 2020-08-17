СМИ: Из Москвы и Петербурга выехали колонны спецтехники без номеров

Военные машины без маркировки и номеров замечены на дорогах, ведущих из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. Так, читатель издания «Фонтанка» рассказал, что видел по дороге из Пскова на Петербург следующие во встречном направлении 30-40 «Уралов» и машины типа «Хаммер». Другую колонну, следующую из Москвы, видели читатели «Медузы»: грузовики, по их словам, похожи на технику Росгвардии.

Обнародованы планы приближенных Лукашенко при его свержении

Расследовательская команда Conflict Intelligence Team (CIT) предполагает, что грузовики движутся к границе с Белоруссией. Впрочем, и во время конфликта на Украине очевидцы высказывали предположения, что любая колонна техники, вероятно, движется в сторону украинской границы, сказал источник «Фонтанки» в Вооруженных силах.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются протесты против результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава республики Александр Лукашенко, и против жестокости силовиков по отношению к мирных митингующим. Лукашенко несколько раз созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого Лукашенко сообщил, что Москва окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности в случае возникновения внешних угроз – «при первом же запросе», сообщает RT.

Воскресный митинг в поддержку Лукашенко собрал меньше участников, чем митинг его оппозиции. С понедельника несколько десятков крупнейших предприятий в Белоруссии намерены начать забастовки с требованиями освобождения задержанных митингующих, расследования фактов произвола со стороны силовиков и отставки Лукашенко.

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ФОТО: facebook.com/CITeam.org
ТЕГИ:ВоеннослужащиеАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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