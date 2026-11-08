«Кто не рискует, тот...»: Почему россияне полюбили алкоголь без градуса
Эксперт барной индустрии Валерий Расин в эфире НСН рассказал, что алкоголь без градуса наиболее востребован среди молодежи от 18 до 25 лет.
В безалкогольном сегменте наиболее востребовано вино без градуса, тренд на эту категорию появился во время пандемии, когда алкоголь просто невозможно было заказать на дом, а потом прижился в барной культуре. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт барной индустрии, бренд-амбассадор джина Hoppers Валерий Расин.
Ранее в группе компаний «Абрау-Дюрсо» сообщили, что по итогам уборочной кампании 2026 года на виноградниках Абрау-Дюрсо и в Анапе удалось обновить прошлогодний рекорд по сбору урожая. Так, по итогам уходящего сезона всего было собрано 29 тысяч тонн урожая. При этом на виноградниках Абрау-Дюрсо и в Анапе был установлен новый рекорд почти в 13,5 тысячи тонн ягоды, пишет «Газета.Ru».
Между тем, многие эксперты говорят, что потребление алкоголя среди россиян снизилось. В связи с этим Расин рассказал о росте спроса на безалкогольные категории.
«Активное использование безалкогольных напитков в барной культуре началось примерно в 2020–2021 годах. Во время пандемии привычный формат походов в бары и рестораны оказался временно недоступен. Потребители могли пользоваться только сервисами доставки, в ассортименте которых алкоголь не представлен. На этом фоне возникла необходимость в альтернативных вариантах. Когда гости вернулись в заведения, спрос на безалкогольные версии уже сформировался, и к его развитию подключились бармены. Они предлагали интерпретации классических позиций без градуса», - объяснил он.
При этом, по словам эксперта, особо востребовано у потребителей оказалось безалкогольное вино.
«Первым в безалкогольном сегменте появилось вино, которое сегодня пользуется наибольшим спросом у потребителей. По данным федеральной сети SimpleWine, в первом полугодии 2026 года его продажи выросли на 33% при доле 3% во всей винной категории. Причем заметный интерес покупатели проявляют к игристому без градуса: прирост в этом году составил 47%. Популярность безалкогольных вариаций во многом связана с развитием самой винной культуры. Вино в целом остается востребованной категорией: покупателям интересно разбираться в нем и пробовать новые стили. На следующем этапе появились безалкогольные спириты. Среди них наиболее востребован джин, что связано с его универсальностью. Он хорошо подходит для коктейлей и легко сочетается с тоником, содовой и соками», - уточнил Расин.
Он также рассказал, какие потребители чаще всего приобретают такие безалкогольные позиции.
«Изначально алкоголем без градуса в большей степени интересовались люди, которые придерживаются здорового образа жизни, но сегодня аудитория заметно расширилась. Такая продукция доступна для рекламы: она представлена как офлайн, так и онлайн, поэтому потребителю легко с ней познакомиться. Кроме того, на рынке появляется все больше решений на любой вкус — от кордиалов и софтов до готовых коктейлей. Особенно активно категория привлекает молодых потребителей. Например, в SimpleWine продажи безалкогольного вина в группе 18-25 лет за первые шесть месяцев 2026 года выросли на 79%. Безалкогольные напитки широко представлены в онлайн-каналах, поэтому неудивительно, что именно молодежь проявляет к ним наибольший интерес. Люди до 25 лет обладают большой цифровой насмотренностью и часто первыми узнают о новых продуктах», - отметил эксперт.
К тому же Расин заметил, что теперь людям легче отказаться от алкогольных напитков.
«Вместе с расширением аудитории меняется и само отношение к отказу от алкоголя по состоянию здоровья или личному выбору. Сегодня человеку проще обозначить свои предпочтения в компании, а заведения предлагают напитки на качественной безалкогольной основе с полноценной подачей — в красивом бокале, со льдом и украшением. В результате коктейль без градуса становится самостоятельной частью барной культуры», - заключил собеседник НСН.
Ранее член общественного совета Минсельхоза России Леонид Попович в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что повышение пошлин на вино из недружественных стран с нынешних 25% до 200% сыграет на руку российскому производителю, а массовый потребитель перейдет на дешевые отечественные напитки.
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