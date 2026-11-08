Ранее в группе компаний «Абрау-Дюрсо» сообщили, что по итогам уборочной кампании 2026 года на виноградниках Абрау-Дюрсо и в Анапе удалось обновить прошлогодний рекорд по сбору урожая. Так, по итогам уходящего сезона всего было собрано 29 тысяч тонн урожая. При этом на виноградниках Абрау-Дюрсо и в Анапе был установлен новый рекорд почти в 13,5 тысячи тонн ягоды, пишет «Газета.Ru».

Между тем, многие эксперты говорят, что потребление алкоголя среди россиян снизилось. В связи с этим Расин рассказал о росте спроса на безалкогольные категории.