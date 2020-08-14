Силовики в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими

Силовики в Минске на площади Независимости опустили щиты в знак солидарности с протестующими, следует из видео, распространенном в сети.

Протестующие встретили этот жест скандированием «молодцы», некоторые девушки начали обниматься с правоохранителями. На площади Независимости расположены Дом правительства Белоруссии и здание ЦИК.