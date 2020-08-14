Силовики в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими
Силовики в Минске на площади Независимости опустили щиты в знак солидарности с протестующими, следует из видео, распространенном в сети.
Протестующие встретили этот жест скандированием «молодцы», некоторые девушки начали обниматься с правоохранителями. На площади Независимости расположены Дом правительства Белоруссии и здание ЦИК.
Ранее НСН писала о тысячах рабочих Минского тракторного завода (МТЗ), оставивших рабочие места и отправившихся в центр столицы Белоруссии, а также о массовом шествии педагогов и протестных акциях работников метро.
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