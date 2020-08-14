Почти бывший президент Лукашенко
В Минске силовики солидаризировались с митингующим рабочими
Протесты в Белоруссии привели к остановке части цехов на Минском тракторном заводе. Работники МТЗ вышли сегодня на акцию протеста против фальсификации итогов президентских выборов и милицейского насилия, подобную тем, которые начались на крупных белорусских предприятиях днем ранее.
Коллектив МТЗ сформулировал требования из пяти пунктов: прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политзаключенных и участников протестов, признать выборы президента сфальсифицированными, начать диалог по отставке нынешней власти и передаче полномочий оппозиционному кандидату Светлане Тихановской и предать справедливому суду всех, кто несет ответственность за нарушения во время голосования.
Тушить «костер» забастовки на МТЗ прибыл целый премьер-министр Белоруссии. Однако Роман Головченко, видимо, не оценил всю остроту момента и потерпел фиаско: он отказался говорить с рабочими в присутствии прессы, а они отказались говорить без СМИ. Сотрудники МТЗ начали массового покидать территорию завода, направившись к центру Минска с плакатами: «Не овцы, не быдло, не народец. Нас 16000».
Примеру рабочих МТЗ последовали коллективы еще целого ряда минских предприятий, которые вечером пятницы колоннами двинулись к дому правительства республики. Ранее этим днем в белорусской столице состоялось массовое шествие педагогов под лозунгами «Учителя против насилия». В Белоруссии откровенно запахло революцией.
С призывом создать Координационный совет для обеспечения трансфера власти выступила в пятницу экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В ее новом заявлении говорится, что в такой совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.
«Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», - продолжила Тихановская. Кроме того, она призвала власти показать готовность к диалогу с народом.
У власти, между тем, «заело пластинку» - так прокомментировали в штабе Тихановской окончательные результаты голосования на президентских выборах, объявленные в пятницу Центризбиркомом: 80,1% - за Александра Лукашенко, 10,1% - за Тихановскую. Оппозиция считает эти данные не имеющими никакого отношения к реальности. Жалобы на ход голосования подавали все противники Лукашенко. Ни одну из них ЦИК не удовлетворила.
Cам Александр Лукашенко, говоря об акциях протеста, высказался на совещании с кабмином в том духе, что зачинщики забастовок льют воду на мельницу конкурентов своих предприятий. Как заметил на это в эфире НСН белорусский политолог Дмитрий Болкунец, на экономику страны повлияют не забастовки предприятий, а отказ Лукашенко идти на требования протестующих. «Если он будет удерживать власть силой, это не поможет (…) Будет обвал. Так что у Лукашенко выбора нет, только отставка и отъезд из страны», - заявил собеседник НСН.
И последняя поступившая на момент подготовки материала новость подтверждает, что с отъездом Лукашенко надо поторопиться: силовики на площади Независимости в Минске, куда прибыли тысячи рабочих, опустили щиты в знак солидарности с манифестантами.
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