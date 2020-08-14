Почти бывший президент Лукашенко

Протесты в Белоруссии привели к остановке части цехов на Минском тракторном заводе. Работники МТЗ вышли сегодня на акцию протеста против фальсификации итогов президентских выборов и милицейского насилия, подобную тем, которые начались на крупных белорусских предприятиях днем ранее.

Коллектив МТЗ сформулировал требования из пяти пунктов: прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политзаключенных и участников протестов, признать выборы президента сфальсифицированными, начать диалог по отставке нынешней власти и передаче полномочий оппозиционному кандидату Светлане Тихановской и предать справедливому суду всех, кто несет ответственность за нарушения во время голосования.

Тушить «костер» забастовки на МТЗ прибыл целый премьер-министр Белоруссии. Однако Роман Головченко, видимо, не оценил всю остроту момента и потерпел фиаско: он отказался говорить с рабочими в присутствии прессы, а они отказались говорить без СМИ. Сотрудники МТЗ начали массового покидать территорию завода, направившись к центру Минска с плакатами: «Не овцы, не быдло, не народец. Нас 16000».

Примеру рабочих МТЗ последовали коллективы еще целого ряда минских предприятий, которые вечером пятницы колоннами двинулись к дому правительства республики. Ранее этим днем в белорусской столице состоялось массовое шествие педагогов под лозунгами «Учителя против насилия». В Белоруссии откровенно запахло революцией.

С призывом создать Координационный совет для обеспечения трансфера власти выступила в пятницу экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В ее новом заявлении говорится, что в такой совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.