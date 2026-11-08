Продюсер Рудченко посоветовал Криду не усугублять скандалы, как Долина
Критик Павел Рудченко в эфире НСН допустил, что скоро концерты певца будут отменять, если он продолжит попадать в скандалы.
Скандал вокруг певца Егора Крида утихнет, если он не усугубит ситуацию своими же действиями, как это делала артистка Лариса Долина, при этом зрителям надоели надменное поведение Крида и его подражание Голливуду, поэтому отказ от его шоу — это накопительный эффект. Об этом в беседе с НСН заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Ранее певец Егор Крид отменил три ближайших концерта в Сибири. По предварительной информации, это произошло из-за низких продаж билетов и их возвратов на фоне скандала с лонгсливом «Иди и смотри». Выступления перенесли на конец мая 2027 года, пишет Mash. Зрителям отмененных концертов предложили сохранить билеты, но некоторые, по данным источника, решили их сдать.
14 ноября у Крида должен состояться концерт в Подольске. Известно, что там занято лишь 20% зала, но выступление артиста пока не отменили. Кроме того, в Сети есть много роликов со старыми высказываниями певца, и даже появился термин «Егор Кринж». По словам Рудченко, последний скандал с Кридом, точно повлиял на продажу билетов на его шоу.
«Вот это надменное поведение Егора Крида, это подражание Голливуду, голливудским звездам, уже, видимо, приелось, у молодежи набило определенную оскомину. И последняя ситуация с белорусским героем фильма окончательно поставила точку в продаже билетов, это явилось определенным стимулом для того, чтобы наоборот не идти на Егора. Если и сомневались идти — не идти: есть интересные хиты, посмотреть на артиста, — то такая ситуация явилась последней каплей при принятии решений. Вполне возможно, что в ближайшее время концерты Егора начнут сыпаться. Потому что громкое событие, и это накопительный эффект. Будет как минимум перенос концертов или отмены», - подтвердил он.
При этом продюсер считает, что артиста пока рано списывать со счетов, и скоро скандал вокруг звезды уляжется.
«Конечно, слить Егора Крида прям так одноразово вряд ли получится. Думаю, все-таки удастся как-то отбелить репутацию, которая влияет на продажу билетов, и его команда, его определенные друзья будут помогать ему всячески. Тем более, что он уже неоднократно попадал в какие-то громкие и негромкие скандалы. Вокруг его имени происходит какая-то информационная возня по поводу негодования: то его в Дагестан не пускают, то так, то этак — постоянно какие-то инфоповоды, и причем негативные. Крид эту ситуацию все равно переживет», - уточнил он.
Однако критик посоветовал певцу не усугублять ситуация вокруг скандала, как это сделала ранее Народная артистка РФ Лариса Долина.
«Если он не усугубит какими-то своими действиями, потому что он определенными действиями настроил общественность немного не в свою пользу, то со временем ситуация может исправиться. Как, например, Лариса Долина, которая своими действиями усугубила и настроила против себя граждан нашей страны, бывших своих почитателей, которые, очень многие, после этой ситуации с продажей квартиры от нее отказались и списали. Если Егор не пойдет по ее стопам, тогда репутация у него будет вполне восстановима. Как артиста, я бы его еще не списывал», - заметил Рудченко.
Он также рассказал, за сколько времени до концерта обычно становится окончательно понятно — состоится он или нет.
«Обычно смотрят, как в целом идут продажи пару недель до мероприятия, и держат дату. Но если идет сдача билетов, то могут и ранее отменить концерты. Если именно билеты были куплены, и началась их сдача назад, а до концерта еще месяц, тогда организатор тоже может принять решение разорвать договоренности с артистом, перенести мероприятие. Или если идет вялая продажа… Если это не какой-то топовый артист, на которого организаторы знают, что по-любому раскупят (билеты – прим. НСН), могут даже в последний день раскупить. Хотя на топовых артистов билеты очень быстро разлетаются, как пирожки», - заключил собеседник НСН.
Ранее Павел Рудченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что сегодня артисты должны очень тщательно продумывать свои публичные высказывания или поддержку кого-либо, потому что публика реагирует на все острее и чувствует свою силу в вопросе влияния на судьбу артиста.
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