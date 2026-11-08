Ранее певец Егор Крид отменил три ближайших концерта в Сибири. По предварительной информации, это произошло из-за низких продаж билетов и их возвратов на фоне скандала с лонгсливом «Иди и смотри». Выступления перенесли на конец мая 2027 года, пишет Mash. Зрителям отмененных концертов предложили сохранить билеты, но некоторые, по данным источника, решили их сдать.

14 ноября у Крида должен состояться концерт в Подольске. Известно, что там занято лишь 20% зала, но выступление артиста пока не отменили. Кроме того, в Сети есть много роликов со старыми высказываниями певца, и даже появился термин «Егор Кринж». По словам Рудченко, последний скандал с Кридом, точно повлиял на продажу билетов на его шоу.