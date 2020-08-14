Рабочие и учителя прошлись протестным маршем по центру Минска

Несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) оставили рабочие места и направились в центр Минска после отказа главы правительства Белоруссии Романа Головченко общаться с ними, сообщает ТАСС.

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Прежде работа МТЗ остановилась, в связи с начавшимся там митингом рабочих, и на встречу к ним туда прибыл премьер-министр республики, пишет RT.

Кроме того, к протестным акциям в Минске присоединились даже учителя.

О массовом шествии педагогов в центре города с плакатами «Учителя против насилия», «Я учитель, а не фальсификатор», «Я учитель и хочу этим гордиться» сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Тихановская после своего отъезда из Белоруссии в Литву не контролирует протестные акции в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияПротесты
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