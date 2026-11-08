Из Грузии в III квартале депортировали в 1,5 раза больше россиян, чем за 2025 год

В третьем квартале грузинские власти отправили за пределы страны 1 134 иностранца, среди которых — 109 россиян. При этом за весь 2025 год депортации подверглись 1 311 нелегальных мигрантов, включая 73 граждан РФ.

Лидером по числу выдворённых в третьем квартале стали граждане Турции — их насчитывается 306 человек. Россияне оказались на втором месте. В общей сложности за первые три квартала из‑за нарушений миграционного законодательства Грузию покинули 3 170 иностранцев. Среди них — 791 гражданин Турции, 306 — Индии, 274 — Ирана и 254 — России.

С 2025 года в Грузии усилили меры по борьбе с нелегальной миграцией. Парламент республики внёс изменения в миграционное законодательство: процедуры депортации и обыска мигрантов стали проще. МВД регулярно публикует ежемесячную статистику, согласно которой из страны ежемесячно высылают десятки иностранцев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

