Disney снимет фильм о Медузе Горгоне при участии Дуэйна Джонсона
Киностудия Disney запустила работу над художественным полнометражным фильмом, посвящённым Медузе Горгоне — культовой и таинственной героине древнегреческих легенд.
Продюсерскую сторону проекта возьмёт на себя Дуэйн Джонсон совместно со своей компанией Seven Bucks Productions. За написание сценария отвечает Майкл Монтемайор — автор сценария новой игровой версии «Рапунцель».
Лента предложит собственную трактовку древнего мифа. Сюжетные детали держатся в секрете: авторы хотят удивить зрителей нестандартным подходом к истории Медузы. Пока остаётся загадкой, сделают ли создатели акцент на её образе как на устрашающем чудовище, привычном по классическим преданиям, или же раскроют драматическую подоплёку её судьбы.
Ранее студия Studiocanal приступила к разработке мультсериала по мотивам истории о Пеппи Длинныйчулок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Из Грузии в III квартале депортировали в 1,5 раза больше россиян, чем за 2025 год
- Запорожская АЭС перешла на резервное электроснабжение
- Продюсер Рудченко посоветовал Криду не усугублять скандалы, как Долина
- Disney снимет фильм о Медузе Горгоне при участии Дуэйна Джонсона
- ИКИ РАН: Число вспышек на Солнце за 7 ноября достигло рекорда XXI века
- В Австрии умер 88-летний внук основателя Porsche Герхард Порше
- «Кто не рискует, тот...»: Почему россияне полюбили алкоголь без градуса
- Среди погибших и раненых в Кракове есть граждане РФ и других государств
- В Чувашии автомобиль упал в реку, погибли пять человек
- СМИ: Дефицит финансирования Украины в 2027 году достигнет €70 млрд