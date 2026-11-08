Disney снимет фильм о Медузе Горгоне при участии Дуэйна Джонсона

Продюсерскую сторону проекта возьмёт на себя Дуэйн Джонсон совместно со своей компанией Seven Bucks Productions. За написание сценария отвечает Майкл Монтемайор — автор сценария новой игровой версии «Рапунцель».

Лента предложит собственную трактовку древнего мифа. Сюжетные детали держатся в секрете: авторы хотят удивить зрителей нестандартным подходом к истории Медузы. Пока остаётся загадкой, сделают ли создатели акцент на её образе как на устрашающем чудовище, привычном по классическим преданиям, или же раскроют драматическую подоплёку её судьбы.

Ранее студия Studiocanal приступила к разработке мультсериала по мотивам истории о Пеппи Длинныйчулок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

