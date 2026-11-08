ИКИ РАН: Число вспышек на Солнце за 7 ноября достигло рекорда XXI века
Солнечная активность 7 ноября достигла рекордного уровня: за сутки учёные зафиксировали 29 вспышек на Солнце — этот показатель повторил максимум XXI века. Данные обнародовала 8 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как отмечается на сайте лаборатории, согласно сведениям мирового каталога NOAA, столь высокая частота вспышек не наблюдалась как минимум с 2000 года. Ранее аналогичный уровень активности фиксировали дважды: 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года. Таким образом, 7 ноября стало третьей датой в нынешнем столетии, когда количество солнечных вспышек за 24 часа достигло отметки в 29 событий.
Специалисты подчёркивают, что рубеж в 30 вспышек за сутки в XXI веке пока не был преодолён. Примечательно, что все 29 вспышек, зарегистрированных в рекордный день, возникли в рамках одной группы солнечных пятен — ей присвоен номер 4566.
Кроме того, 5 ноября астрономы обнаружили на Солнце одну из самых крупных корональных дыр, зафиксированных в 2026 году, — её размер составил примерно 1 миллион километров. Учёные предупреждают, что исходящие из этой области потоки солнечного ветра способны спровоцировать магнитные бури, которые могут сохраняться на протяжении нескольких дней. По предварительным оценкам, влияние этих процессов на магнитосферу Земли продлится не менее пяти суток, а вернуться к стабильному состоянию магнитное поле планеты сможет не раньше 13–14 ноября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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