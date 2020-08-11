Джабаров: В минских протестах есть западный след
Сенатор Владимир Джабаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. В гражданский оборот вакцина поступит с первого января 2021 года.
Владимир Джабаров: «Замечательная информация, мы ждем эту вакцину. Несмотря на титанические меры, предпринятые Минздравом России, Роспотребнадзором, всеми органами исполнительной власти, особенно в Москве, их недостаточно. Это все-таки не выход из ситуации. Для того чтобы остановить распространение коронавируса, нужна вакцина. Здесь мы идем впереди планеты всей, это радует. Наши медицина и наука оказались на высоте», – отметил в интервью НСН Владимир Джабаров.
Тихановская покинула Белоруссию
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. В свою очередь, кандидаты Дмитриев и Черечень не признали итогов выборов в Белоруссии.
Владимир Джабаров: «Я думаю, что нужно дождаться официального решения ЦИК Белоруссии, хотя уже было сделано заявление о победе Лукашенко. Он выиграл с подавляющим преимуществом – более 80 процентов голосов. А Тихановская, которая уехала в Литву, уже призвала своих сторонников не выходить на массовые протесты. А что касается Дмитриева и Череченя – кто за них вообще голосовал?» – поделился он своим мнением со слушателями НСН.
В протестах в Минске нашли западный след
Протесты в Белоруссии срежиссированы Западом. Такое мнение высказал сенатор Олег Мельниченко.
Владимир Джабаров: «Я полностью согласен с мнением своего коллеги. Дело в том, что после Лукашенко наиболее значимой фигурой была Тихановская. А процесс по-прежнему нарастает. Скорее всего, это на самом деле срежиссировано на Западе, так как все заранее было готово. Западные страны не предполагали иного исхода выборов, было ясно, что побеждает Лукашенко. Но так как все митинги проходили очень организовано, они напомнили нам 2014 год в Киеве. И неслучайно, кстати говоря, Польша призвала срочно провести саммит ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и действия Лукашенко после выборов», – объяснил свою позицию Владимир Джабаров в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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