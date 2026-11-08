В Чувашии автомобиль упал в реку, погибли пять человек

В Чувашии автомобиль сорвался с обрыва и оказался в воде. Инцидент случился вечером 7 ноября в районе промзоны. Машина марки «Нива» упала в реку Цивиль. Об этом в своём канале на платформе «Макс» рассказал глава Новочебоксарска Александр Алексеев.

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По информации МВД по Чувашии, в автомобиле находились пять человек: трое юношей и две девушки. Есть предположение, что компания направлялась на рыбалку.

Для ликвидации последствий на место выехали сотрудники МЧС, к поисково‑спасательным работам подключили водолазов. Транспортное средство обнаружили в реке — оно лежит на глубине 3–4 метров.

На данный момент спасатели извлекли тела трёх погибших, поиски ещё двух человек продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Все детали происшествия сейчас выясняются.

Ранее в Орловской области легковушка наехала на лося и вылетела в кювет, погибли три человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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