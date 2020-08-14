Майков: если женщины вышли на протест – это катастрофа
В городах Белоруссии девушки продолжают организовывать «цепи солидарности». В белой одежде и с цветами в руках они идут по улицам в поддержку пострадавших демонстрантов.
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал происходящее в республике катастрофой.
«Когда женщины начинают участвовать в протестных акциях, когда они выходят на передовые с автоматами в руках, лопатами, это значит, что ситуация докатилась до некоего дна. И то, что барышни выходят на улицу в Белоруссии, говорит о том, что ситуация не просто критическая, а там катастрофа», – сказал он.
Кроме того, Павел Майков в эксклюзивном интервью НСН предположил, что Александр Лукашенко спятил на старости лет.
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