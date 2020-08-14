Майков: если женщины вышли на протест – это катастрофа

В городах Белоруссии девушки продолжают организовывать «цепи солидарности». В белой одежде и с цветами в руках они идут по улицам в поддержку пострадавших демонстрантов.

Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал происходящее в республике катастрофой.