В Госдуме заявили, что Россия не будет вести переговоры с Тихановской

«Россия будет разговаривать только с Лукашенко как с законно избранным президентом Белоруссии», - сказал Калашников.

По его словам, Лукашенко избрали, а «Тихановская – какая-то домохозяйка, бегает туда-сюда».

Он также считает, что Россия не станет выполнять функции посредника в конфликте между властями Белоруссии и протестующими по поводу итогов выборов.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.

