В Госдуме заявили, что Россия не будет вести переговоры с Тихановской

Россия не будет вести переговоры с координационным советом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН.

Ранее в пятницу Тихановская заявила, что намерена создать координационный совет для трансфера власти в стране и призвала международное сообщество и европейские страны помочь организовать диалог с действующими властями Белоруссии.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН сказал, что Россия будет вести переговоры только с законно избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Россия будет разговаривать только с Лукашенко как с законно избранным президентом Белоруссии», - сказал Калашников.

По его словам, Лукашенко избрали, а «Тихановская – какая-то домохозяйка, бегает туда-сюда».

Он также считает, что Россия не станет выполнять функции посредника в конфликте между властями Белоруссии и протестующими по поводу итогов выборов.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.

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ФОТО: president.gov.by
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