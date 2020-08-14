В Госдуме заявили, что Россия не будет вести переговоры с Тихановской
Россия не будет вести переговоры с координационным советом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН.
Ранее в пятницу Тихановская заявила, что намерена создать координационный совет для трансфера власти в стране и призвала международное сообщество и европейские страны помочь организовать диалог с действующими властями Белоруссии.
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН сказал, что Россия будет вести переговоры только с законно избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Россия будет разговаривать только с Лукашенко как с законно избранным президентом Белоруссии», - сказал Калашников.
По его словам, Лукашенко избрали, а «Тихановская – какая-то домохозяйка, бегает туда-сюда».
Он также считает, что Россия не станет выполнять функции посредника в конфликте между властями Белоруссии и протестующими по поводу итогов выборов.
В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- Силовики оттеснили протестующих возле Дома правительства в Минске
- Стал известен самый богатый министр в России
- Назван размер доходов Путина
- Силовики в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими
- В Петербурге нашли более 25 кг бельгийского кокаина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru