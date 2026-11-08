В Австрии умер 88-летний внук основателя Porsche Герхард Порше
Герхард Порше, представитель третьего поколения знаменитой автомобильной династии и внук легендарного конструктора Фердинанда Порше, ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Смерть наступила 30 октября в кругу родных. Об этом говорится в траурном сообщении похоронного бюро Schoosleitner Bestattung.
Герхард был сыном Ферри Порше — создателя марки спортивных авто Porsche — и братом Вольфганга Порше, широко известного в семье. В отличие от многих родственников, он не стремился к публичности и развивал собственные инициативы на территории Австрии.
Страстью Герхарда Порше оставались редкие автомобили. В 2010 году он основал музей в Санкт‑Сальваторе, собрав в нём разноплановую коллекцию: там представлены машины марок Porsche, Rolls‑Royce, Bentley, а также гоночные болиды, мотоциклы и даже тракторы — экспонаты разных эпох и производителей.
Значительную часть усилий предприниматель направил на развитие долины Метницталь в Каринтии. Одним из его крупных проектов стало возрождение старинной гостиницы Seppenbauer: её реконструировали и превратили в многофункциональный комплекс — с рестораном, сауной, фитнес‑центром и пространствами для мероприятий. Обновлённый отель назвали Das Salvator — Iris Porsche Landhotel — в честь супруги Герхарда, Ирис.
Подробности о причине смерти не разглашаются.
Церемония прощания с Герхардом Порше состоится 17 ноября в Тальгау (федеральная земля Зальцбург), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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