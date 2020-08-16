Кремль: Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь обсудили по телефону сложившееся положение дел в республике с учетом внешнего давления, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне», - говорится в сообщении.
Это уже третьи телефонные переговоры за месяц между Лукашенко и Путиным. Накануне белорусский лидер инициировал общение с российским коллегой по вопросу обеспечения безопасности в Белоруссии и возвращения в Москву задержанных под Минском 32 россиян. Обе стороны высоко оценили сотрудничество соответствующих служб при передаче российских граждан. Как отметил Александр Лукашенко, он получил согласие президента России помочь Белоруссии обеспечить безопасность «по первому требованию».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- Появилась новая версия возникновения коронавируса
- Трамп намерен лично встретиться с Путиным до выборов в США
- Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска
- «Заминированы» пять самолетов в Шереметьево
- В Башкирии продолжаются протесты против разработки на горе Куштау
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru