Кремль: Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне», - говорится в сообщении.

Это уже третьи телефонные переговоры за месяц между Лукашенко и Путиным. Накануне белорусский лидер инициировал общение с российским коллегой по вопросу обеспечения безопасности в Белоруссии и возвращения в Москву задержанных под Минском 32 россиян. Обе стороны высоко оценили сотрудничество соответствующих служб при передаче российских граждан. Как отметил Александр Лукашенко, он получил согласие президента России помочь Белоруссии обеспечить безопасность «по первому требованию».