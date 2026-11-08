Среди погибших и раненых в Кракове есть граждане РФ и других государств
По данным МВД Польши, среди погибших и раненых в результате стрельбы в Кракове оказалась гражданка России. Инцидент произошёл накануне.
В субботу злоумышленник вёл огонь по людям в историческом центре города. Он стрелял из длинноствольного оружия военного образца прямо из движущегося автомобиля. В машине находилось большое количество боеприпасов, передаёт Польское радио. В результате атаки не менее шести человек погибли, ещё 16 получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Нападавшего удалось ранить, после чего его задержали и госпитализировали. Им оказался гражданин Польши, склонный к крайне правым взглядам. Такая информация есть у МВД.
При обыске в квартире стрелка обнаружили три тела: по предварительным данным, он лишил жизни своих родителей и сестру. Кроме того, в жилище нашли семь единиц оружия. Есть предположение, что оно принадлежало отцу нападавшего — у того имелось официальное разрешение на владение оружием.
Прокуратура Польши завела уголовное дело по статье о терроризме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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