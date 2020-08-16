Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске

Президент Белоруссии преклонил колени перед участниками митинга, который проходит в Минске в поддержку действующей власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Большое вам спасибо. Я встаю здесь перед вами на колени, впервые в своей жизни. Вы это заслужили», - сказал белорусский президент.

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Ранее глава республики предупредил, что Белоруссия погибнет как государство, если согласится на повторные выборы.

Напомним, журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – заявил Сванидзе.

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