Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске

Президент Белоруссии преклонил колени перед участниками митинга, который проходит в Минске в поддержку действующей власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Большое вам спасибо. Я встаю здесь перед вами на колени, впервые в своей жизни. Вы это заслужили», - сказал белорусский президент.