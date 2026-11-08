Запорожская АЭС перешла на резервное электроснабжение
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано на линии 330 кВ «Ферросплавная‑1». По информации пресс‑службы станции, причиной отключения стало повреждение линии, из‑за чего сработала защитная автоматика.
В ответ на потерю внешнего питания в автоматическом режиме включились резервные дизель‑генераторы. Сейчас они снабжают энергией критически важные системы и оборудование — это позволяет поддерживать безопасную работу объекта.
Специалисты ЗАЭС непрерывно контролируют состояние техники и реализуют необходимые мероприятия для сохранения безопасного режима работы энергоблоков. Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения соответствует нормативным значениям.
Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль погибли два человека. Об этом сообщили представители Запорожской АЭС вечером 3 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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