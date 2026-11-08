Запорожская АЭС перешла на резервное электроснабжение

В ответ на потерю внешнего питания в автоматическом режиме включились резервные дизель‑генераторы. Сейчас они снабжают энергией критически важные системы и оборудование — это позволяет поддерживать безопасную работу объекта.

Специалисты ЗАЭС непрерывно контролируют состояние техники и реализуют необходимые мероприятия для сохранения безопасного режима работы энергоблоков. Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения соответствует нормативным значениям.

Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль погибли два человека. Об этом сообщили представители Запорожской АЭС вечером 3 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

