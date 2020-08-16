Акция протеста в Минске собрала около 100 тысяч сторонников

Более 100 тысяч сторонников оппозиции собрались на акцию протеста около стелы «Минск — город-герой» в столице Белоруссии.

Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска

Ранее стало известно, что участники акции начали собираться из всех районов столицы в ее центре, минуя площадь Независимости, где состоялся митинг сторонников действующей власти.

Новость дополняется

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОппозицияАкция ПротестаМинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры