Акция протеста в Минске собрала около 100 тысяч сторонников
16 августа 202017:03
Более 100 тысяч сторонников оппозиции собрались на акцию протеста около стелы «Минск — город-герой» в столице Белоруссии.
Ранее стало известно, что участники акции начали собираться из всех районов столицы в ее центре, минуя площадь Независимости, где состоялся митинг сторонников действующей власти.
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16 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru