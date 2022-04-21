«Битва за Донбасс или переговоры»: Когда ждать завершения спецоперации на Украине
Россия начала «вторую фазу» спецоперации, при этом переговорный процесс почти зашел в тупик.
Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС заявил, что специальная военная операция завершится, когда угрозы из-за освоения Украины НАТО будут устранены. По его словам, необходимо также добиться выполнения ее главных задач: демилитаризации и денацификации Украины.
В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу LCI выразил надежду на то, что Киев согласится на условия Москвы для завершения спецоперации. Вместе с тем он опровергал информацию о том, что планах России есть задача по устранению президента Украины Владимира Зеленского.
«Нет, это неправда. Речь об этом не идет, как и об оккупации Украины. Мы заинтересованы в том, чтобы он (Зеленский – прим. НСН) принял условия России, которые были четко изложены российской делегацией. Мы бы хотели через переговоры завершить специальную военную операцию», — добавил Песков.
Однако на этой неделе началась вторая фаза спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия начинает «конкретную спецоперацию» и призвал солдат ВСУ сдаваться в плен. При этом Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс». В свою очередь представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв главы Чечни к украинским военным капитулировать, а также подтвердил готовность к более активным боевым действиям в Донбассе.
«То, что битва за Донбасс будет развернута более полномасштабно, говорили не раз и политики, и Генштаб РФ, которые понимают, что нужно проводить более детальную чистку нацформирований в Донбассе, и мы сейчас этим занимаемся. Мы больше не будем терпеть, мы будем делать все возможное, чтобы отбросить врага на такое расстояние, чтобы наши жители не подвергались опасности. У нас в рядах народной милиции сейчас присутствуют не только российские войска, но и представители других постсоветских республик, которые были с нами в строю еще в 2014 году и хотят закончить то, что тогда было начато», - сказал Марочко.
С ним согласился и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, Россия приступила к новой активной фазе спецоперации.
«Военнослужащие ВСУ должны осознавать, что их ожидает, и делать соответствующий выбор. Проводится активная фаза спецоперации. Мы приступили к следующему этапу. Я не могу весь замысел раскрывать, который сейчас будет реализовываться. Но, во-первых, нужно обеспечить выход мирных жителей по гуманитарным коридорам, а военным и нацбатальонам складывать оружие», - сказал Швыткин.
Тем временем переговоры российской и украинской делегаций зашли в тупик. На этом фоне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев должны заключить соглашение о прекращении боевых действий. По его словам, отказ от переговоров приведет к тому, что «не останется ничего, кроме смерти и разрушений».
Как заявлял член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», результативные переговоры невозможны без достижения поставленных в начале спецоперации целей.
«Переговоры – они возможны всегда, тем более в такой ситуации, которая складывается на территории Украины. Другое дело, что эти переговоры не желает вести совершенно Украина, она ставит неприемлемые условия. При этом мы тоже должны понимать, что переговоры возможны только при условии достижения тех целей, которые были поставлены в начале военной спецоперации, и никак иначе. Никаких мягких вариантов, которые не достигают целей, быть не может. Украина должна перестать быть враждебной. Когда это все будет положено в основу этих переговоров, тогда они имеют шанс закончиться результатом. А так это все без результатов, это лишь переговоры ради переговоров. «Битва за Донбасс» - это навязанное нам понятие. Но, конечно, это повлияет на умы руководства Украины, когда у нас будут успехи. Это должны понимать и в Киеве», - сказал он.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что если российские войска не уйдут из Мариуполя и уничтожат оставшихся там украинских военных, то переговоры могут закончиться.
«Уничтожение (в Мариуполе – прим. НСН) наших военных поставит точку на всех переговорах», — заявил он в интервью «Украинской правде».
Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия 21 апреля заявили, что украинские переговорщики готовы поехать в Мариуполь, чтобы договориться об эвакуации военных и мирных жителей.
«Мы готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить с российской стороной эвакуацию военнослужащих и мирных жителей. Представители нашей делегации находятся в постоянном контакте с украинскими силами в Мариуполе. Мы готовы выехать в город для переговоров, если Россия одобрит этот шаг», - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Нельзя сказать, что спецоперация на Украине движется к своему скорому завершению. Бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов заявлял, что взятие Одессы должно стать следующим шагом спецоперации. Также он отметил, что демилитаризацию следует проводить сейчас и на всей территории Украины.
«Если мы сегодня не решим вопрос с демилитаризацией и денацификацией Украины, возвращаться к нему придется будущим поколениям солдат и офицеров России», — считает генерал-полковник.
В свою очередь экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил, что взятие под контроль Одессы очень важно для России, но, скорее всего, это произойдет еще не скоро.
«До освобождения Донбасса еще далеко. Теперь ***** (спецоперация – прим. НСН) не будет ни легкой, ни короткой. Это надолго, и когда руки дойдут до Одессы – это большой вопрос. Но для нас она чрезвычайно важна, во-первых, потому что большая часть населения города и Одесской области – это русские люди. Во-вторых, Одесса – это очень удобный, важный и сильно развитый порт. С точки зрения оборудования он даже лучше, чем в Крыму и Новороссийске. Это сухопутная связь с Приднестровьем. В конце концов это наши русские земли, которые были отбиты у турок кровью русских солдат в XVIII веке. Это экономически развитый регион. Для полной победы над Украиной контроль над Одессой чрезвычайно важен, потому что через этот регион Украина может получать вооружение, боеприпасы, продовольствие – и все необходимое для дальнейшего сопротивления», - объяснил военный эксперт.
По данным Минобороны, за время спецоперации на Украине российские военные уничтожили 140 самолетов и 106 вертолетов, а также почти 500 украинских беспилотников. В частности, было уничтожено 2244 единицы военной автомобильной техники. По последней информации ведомства погиб 1351 военнослужащий РФ, еще 3825 солдат получили ранения (данные на 25 марта).
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