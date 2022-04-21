«Битва за Донбасс или переговоры»: Когда ждать завершения спецоперации на Украине

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу LCI выразил надежду на то, что Киев согласится на условия Москвы для завершения спецоперации. Вместе с тем он опровергал информацию о том, что планах России есть задача по устранению президента Украины Владимира Зеленского.

«Нет, это неправда. Речь об этом не идет, как и об оккупации Украины. Мы заинтересованы в том, чтобы он (Зеленский – прим. НСН) принял условия России, которые были четко изложены российской делегацией. Мы бы хотели через переговоры завершить специальную военную операцию», — добавил Песков.

Однако на этой неделе началась вторая фаза спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия начинает «конкретную спецоперацию» и призвал солдат ВСУ сдаваться в плен. При этом Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс». В свою очередь представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв главы Чечни к украинским военным капитулировать, а также подтвердил готовность к более активным боевым действиям в Донбассе.