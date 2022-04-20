«Порт и русские люди»: Стрелков объяснил, почему для России «чрезвычайно важна» Одесса
Экс-глава Минобороны ДНР отметил связь Одесского региона с Приднестровьем, а вице-адмирал Петр Святашов ждет неоспоримого преимущества России на Черном море.
Взятие под контроль Одессы очень важно для России, так как это развитый морской порт, к тому же население города преимущественно русское. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее бывший главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев», генерал-полковник Владимир Шаманов заявил газете «Аргументы и факты», что после взятия Мариуполя и окружения ВСУ на левом береге Днепра Россия возьмется за Одессу. По мнению Стрелкова, взятие Одессы важно и со стратегической, и с экономической точки зрения.
«До освобождения Донбасса еще далеко. Теперь ***** (спецоперация – прим. НСН) не будет ни легкой, ни короткой. Это надолго, и когда руки дойдут до Одессы – это большой вопрос. Но для нас она чрезвычайно важна, во-первых, потому что большая часть населения города и Одесской области – это русские люди. Во-вторых, Одесса – это очень удобный, важный и сильно развитый порт. С точки зрения оборудования он даже лучше, чем в Крыму и Новороссийске. Это сухопутная связь с Приднестровьем. В конце концов это наши русские земли, которые были отбиты у турок кровью русских солдат в XVIII веке. Это экономически развитый регион. Для полной победы над Украиной контроль над Одессой чрезвычайно важен, потому что через этот регион Украина может получать вооружение, боеприпасы, продовольствие – и все необходимое для дальнейшего сопротивления», - объяснил военный эксперт.
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что спецоперация на Украине поможет России обрести преимущество на морской территории.
«Раз мы взялись за Украину, то дело до Одессы дойдет. После Мариуполя будет зачищен Харьков, и кольцо замкнется на Одессе. Город важен для нас с любой точки зрения. Это большой морской порт. И там находятся инструкторы иностранных государств, националисты и бандеровцы, которые в 2014 году подожгли дом профсоюзов. У нас уже достаточно преимущества на территории сухопутной Украины, а после освобождения Одессы будет и в морской части. Но мы еще преследуем гуманитарную цель, чтобы ничего не разрушить», - заключил он.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас на Украине находится много соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, однако вряд ли они сражаются с оружием в руках.
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