«Порт и русские люди»: Стрелков объяснил, почему для России «чрезвычайно важна» Одесса

Взятие под контроль Одессы очень важно для России, так как это развитый морской порт, к тому же население города преимущественно русское. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее бывший главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев», генерал-полковник Владимир Шаманов заявил газете «Аргументы и факты», что после взятия Мариуполя и окружения ВСУ на левом береге Днепра Россия возьмется за Одессу. По мнению Стрелкова, взятие Одессы важно и со стратегической, и с экономической точки зрения.