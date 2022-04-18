Медведчук предложил Путину и Зеленскому обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала в своём в Telegram-канале видеообращение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Задержанный украинскими силовиками политик обратился к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
«Хочу обратиться... с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — заявил Медведчук.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена Медведчука на пленённых украинцев, заявил, что задержанный украинский политик не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации, сообщает RT.
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