«Что такое Абрамович?»: В Совфеде не оценили вклад миллиардера в переговоры с Киевом
Сенатор Сергей Цеков в эфире НСН раскритиковал участие миллиардера Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной и напомнил официальные требования Кремля.
Участие миллиардера Абрамовича в переговорах между Москвой и Украиной – сомнительная затея, поскольку бизнесмен не является значимым лицом на международной политической арене, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее во вторник бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев должны заключить соглашение о прекращении боевых действий. Трамп подчеркнул, что отказ от переговоров между Россией и Украиной приведет к тому, что «не останется ничего, кроме смерти и разрушений», пишет американское издание The Hill. При этом 16 апреля издание Fortune писало, что в Киеве видели Романа Абрамовича – неофициального переговорщика с российской стороны.
«А что такое Абрамович? Почему мы должны договариваться при посредничестве Абрамовича вообще? Почему? Он что, какая-то личность выдающаяся мировой политики? Мне вообще странно участие Абрамовича во всех этих переговорных делах, с одной стороны. С другой стороны, если человек может как-то поспособствовать и повлиять – то пожалуйста... Но я не думаю, что он какое-то действующее серьезное – очень серьезное – лицо в этом переговорном процессе», - выразил мнение сенатор.
Роман Абрамович участвовал в первых раундах переговоров между делегациями России и Украины - в частности, приезжал на встречу представителей Москвы и Киева в Стамбул.
При этом, по словам Цекова, результативные переговоры невозможны без достижения поставленных в начале спецоперации целей.
«Переговоры – они возможны всегда, тем более в такой ситуации, которая складывается на территории Украины. Другое дело, что эти переговоры не желает вести совершенно Украина, она ставит совершенно неприемлемые условия. При этом мы тоже должны понимать, что переговоры возможны только при условии достижения тех целей, которые были поставлены в начале военной спецоперации, и никак иначе. Никаких каких-то мягких вариантов, которые не достигают целей, быть не может. Украина должна перестать быть враждебной. Когда это все будет положено в основу этих переговоров, тогда они имеют шанс закончиться результатом. А так это все без результатов, это лишь переговоры ради переговоров. «Битва за Донбасс» - это навязанное нам понятие. Но, конечно, это повлияет на умы руководства Украины, когда у нас будут успехи. Это должны понимать и в Киеве», - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today во вторник заявил о начале следующего этапа военной спецоперации на Украине . При этом президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в понедельник вечером также заявил о начале «битвы за Донбасс» между российскими и украинскими войсками.
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