«Что такое Абрамович?»: В Совфеде не оценили вклад миллиардера в переговоры с Киевом

Участие миллиардера Абрамовича в переговорах между Москвой и Украиной – сомнительная затея, поскольку бизнесмен не является значимым лицом на международной политической арене, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Ранее во вторник бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев должны заключить соглашение о прекращении боевых действий. Трамп подчеркнул, что отказ от переговоров между Россией и Украиной приведет к тому, что «не останется ничего, кроме смерти и разрушений», пишет американское издание The Hill. При этом 16 апреля издание Fortune писало, что в Киеве видели Романа Абрамовича – неофициального переговорщика с российской стороны.