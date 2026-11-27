В древней усыпальнице в Старой Ладоге обнаружили послание археологов 1968 года
На дне тысячелетней скандинавской усыпальницы в Старой Ладоге нашли бутылку с запиской, которую оставили участники советской экспедиции 1968 года. Послание уже расшифровали. Подробностями поделились представители Центра спасательной археологии ИИМК РАН.
Записку спрятали под большим камнем. В ней перечисляются имена участников экспедиции, плюс есть пояснения о ходе раскопок и работе исследователей на участке. Еще обнаружили советские монеты 1960-х годов.
Работы шли на кургане № 11 скандинавского могильника Плакун. Тогда завершить их не удалось из-за погодных условий. Спустя почти 60 лет специалисты ИИМК РАН вернулись туда, чтобы уточнить расположение погребальной камеры и зафиксировать ее современными методами. Инициатором выступил председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин.
Помимо записки, в засыпке погребения нашли крестообразную подвеску из листового серебра. По ней ученые предположили, что погребальная камера относится ко второй половине X века. В самой усыпальнице также были топор и крестик.
Исследователи считают, что это может быть самое раннее захоронение скандинавов в Ладоге.
Ранее археологи обнаружили уникальный по богатству средневековый клад в Ленинградской области.
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