Записку спрятали под большим камнем. В ней перечисляются имена участников экспедиции, плюс есть пояснения о ходе раскопок и работе исследователей на участке. Еще обнаружили советские монеты 1960-х годов.



Работы шли на кургане № 11 скандинавского могильника Плакун. Тогда завершить их не удалось из-за погодных условий. Спустя почти 60 лет специалисты ИИМК РАН вернулись туда, чтобы уточнить расположение погребальной камеры и зафиксировать ее современными методами. Инициатором выступил председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин.



Помимо записки, в засыпке погребения нашли крестообразную подвеску из листового серебра. По ней ученые предположили, что погребальная камера относится ко второй половине X века. В самой усыпальнице также были топор и крестик.



Исследователи считают, что это может быть самое раннее захоронение скандинавов в Ладоге.



Ранее археологи обнаружили уникальный по богатству средневековый клад в Ленинградской области.

