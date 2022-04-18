«Поддержу Кадырова»: В ЛНР и Госдуме высказались о «новой фазе» спецоперации
Представитель ЛНР Андрей Марочко и зампред оборонного комитета ГД Юрий Швыткин рассказали в эфире НСН о новой фазе военной спецоперации в Донбассе.
Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв главы Чечни к украинским военным капитулировать, а также подтвердил готовность к более активным боевым действиям в Донбассе.
Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине, заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее видео политик опубликовал в своем Telegram-канале. Он также призвал солдат ВСУ сдаваться в плен.
«У нас ведется плановая боевая работа, призыв Рамзана Ахматовича [Кадырова] я, наверное, поддержу, потому что единственный способ спасти свою жизнь для украинских военных – это оставить оружие, оставить позиции и либо сдаться в плен, либо скрыться где-нибудь, перестать выполнять преступные приказы и переждать. Могу отметить, что мы гарантируем жизнь и обеспечиваем всем необходимым, в отличие от украинских войск. То, что битва за Донбасс будет развернута более полномасштабно, говорили не раз и политики, и Генштаб РФ, которые понимают, что нужно проводить более детальную чистку нацформирований в Донбассе, и мы сейчас этим занимаемся. Мы больше не будем терпеть, мы будем делать все возможное, чтобы отбросить врага на такое расстояние, чтобы наши жители не подвергались опасности. Касаемо каких-то временных рамок говорить весьма сложно, на это влияет огромное количество факторов. Прежде всего будем руководствоваться тем, чтобы спасти как можно больше жизней мирного населения, а также не допустить катастрофических разрушений гражданской инфраструктуры. У нас в рядах народной милиции сейчас присутствуют не только российские войска, но и представители других постсоветских республик, которые были с нами в строю еще в 2014 году и хотят закончить то, что тогда было начато», - сказал представитель ЛНР.
С Марочко согласился и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, термины могут быть разными, но цель у спецоперации остается прежней.
«Смысл в любом случае один – выполнение задач, поставленных перед ВС РФ верховным главнокомандующим. Мы всегда подчеркивали, что спасение для ВС Украины – это плен и предание их суду. В этом случае они могут остаться живыми. Военнослужащие ВСУ должны осознавать, что их ожидает, и делать соответствующий выбор. По-разному можно оценивать, называть «конкретной», но проводится активная фаза спецоперации. Мы приступили к следующему этапу. Я не могу весь замысел раскрывать, который сейчас будет реализовываться. Но, во-первых, нужно обеспечить выход мирных жителей по гуманитарным коридорам, а военным и нацбатальонам складывать оружие. О задачах на Донбассе я не могу публично в интернете говорить, это военные должны решать», - подытожил зампред комитета по обороне.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если будут уничтожены украинские военные в Мариуполе.
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