«Поддержу Кадырова»: В ЛНР и Госдуме высказались о «новой фазе» спецоперации

Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв главы Чечни к украинским военным капитулировать, а также подтвердил готовность к более активным боевым действиям в Донбассе.

Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине, заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее видео политик опубликовал в своем Telegram-канале. Он также призвал солдат ВСУ сдаваться в плен.

«У нас ведется плановая боевая работа, призыв Рамзана Ахматовича [Кадырова] я, наверное, поддержу, потому что единственный способ спасти свою жизнь для украинских военных – это оставить оружие, оставить позиции и либо сдаться в плен, либо скрыться где-нибудь, перестать выполнять преступные приказы и переждать. Могу отметить, что мы гарантируем жизнь и обеспечиваем всем необходимым, в отличие от украинских войск. То, что битва за Донбасс будет развернута более полномасштабно, говорили не раз и политики, и Генштаб РФ, которые понимают, что нужно проводить более детальную чистку нацформирований в Донбассе, и мы сейчас этим занимаемся. Мы больше не будем терпеть, мы будем делать все возможное, чтобы отбросить врага на такое расстояние, чтобы наши жители не подвергались опасности. Касаемо каких-то временных рамок говорить весьма сложно, на это влияет огромное количество факторов. Прежде всего будем руководствоваться тем, чтобы спасти как можно больше жизней мирного населения, а также не допустить катастрофических разрушений гражданской инфраструктуры. У нас в рядах народной милиции сейчас присутствуют не только российские войска, но и представители других постсоветских республик, которые были с нами в строю еще в 2014 году и хотят закончить то, что тогда было начато», - сказал представитель ЛНР.