Трамп призвал Россию и Украину к переговорам
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о необходимости переговоров России и Украины. Об этом сообщает The Hill.
Политик подчеркнул, что «не имеет смысла» нынешняя ситуация, когда стороны не хотят договариваться, пишет «Свободная пресса».
«Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение. Если они не сделают этого в ближайшее время, не останется ничего, кроме смерти, разрухи и бойни», — считает Трамп.
Бывший глава государства добавил, что для конфликта Москвы и Киева «решение есть», и его следует найти сейчас, а не «потом, когда все будут мертвы», отмечает RT.
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