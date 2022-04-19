Трамп призвал Россию и Украину к переговорам

Политик подчеркнул, что «не имеет смысла» нынешняя ситуация, когда стороны не хотят договариваться, пишет «Свободная пресса».

«Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение. Если они не сделают этого в ближайшее время, не останется ничего, кроме смерти, разрухи и бойни», — считает Трамп.

Бывший глава государства добавил, что для конфликта Москвы и Киева «решение есть», и его следует найти сейчас, а не «потом, когда все будут мертвы», отмечает RT.

