Экс-командующий ВДВ призвал проводить демилитаризацию по всей Украине

Демилитаризацию следует проводить сейчас и на всей территории Украины. Об этом заявил бывший командующий ВДВ, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с «Аргументами и фактами».

Генерал-полковник Шаманов объяснил отличие военной спецоперации от войны

«Если мы сегодня не решим вопрос с демилитаризацией и денацификацией Украины, возвращаться к нему придется будущим поколениям солдат и офицеров России», — считает генерал-полковник.

Ранее Шаманов заявил, что следующим шагом специальной военной операции России на Украине должно стать освобождение Одессы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраина
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