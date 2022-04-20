Экс-командующий ВДВ призвал проводить демилитаризацию по всей Украине
Демилитаризацию следует проводить сейчас и на всей территории Украины. Об этом заявил бывший командующий ВДВ, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с «Аргументами и фактами».
«Если мы сегодня не решим вопрос с демилитаризацией и денацификацией Украины, возвращаться к нему придется будущим поколениям солдат и офицеров России», — считает генерал-полковник.
Ранее Шаманов заявил, что следующим шагом специальной военной операции России на Украине должно стать освобождение Одессы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- В Кремле раскритиковали работу украинских переговорщиков
- В Кремле назвали недопустимым возможный недопуск россиян до Уимблдона
- Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке
- Доллар опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля
- Захарова заявила об отсутствии доверия к украинским переговорщикам
- СК: Задержаны шесть членов банды Басаева, причастных к нападению на десантников в Чечне
- Экс-командующий ВДВ призвал проводить демилитаризацию по всей Украине
- ФСБ выявила вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Свердловской области
- «Известия»: Возраст госслужащих могут увеличить до 70 лет
- Акции Netflix упали на 25,7% из-за снижения числа подписчиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru