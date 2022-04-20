Экс-командующий ВДВ призвал проводить демилитаризацию по всей Украине

«Если мы сегодня не решим вопрос с демилитаризацией и денацификацией Украины, возвращаться к нему придется будущим поколениям солдат и офицеров России», — считает генерал-полковник.

Ранее Шаманов заявил, что следующим шагом специальной военной операции России на Украине должно стать освобождение Одессы.

