Шадаев допустил создание национального ИИ-агента на базе «Госуслуг»
Портал «Госуслуги» может стать универсальным национальным ИИ-агентом. У госпортала есть преимущество благодаря накопленной информации о пользователях. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции AI Journey, пишет ТАСС.
По словам министра, отечественный ресурс не связан с коммерческими интересами отдельных цифровых экосистем и может выступать в качестве независимого посредника.
Шадаев добавил, что его ведомство рассматривает портал как возможную основу для создания универсального ИИ-агента, который будет взаимодействовать с пользователями с учетом имеющихся государственных данных.
На днях президент Владимир Путин призвал расширять включение искусственного интеллекта во все сферы жизни россиян.
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