По словам министра, отечественный ресурс не связан с коммерческими интересами отдельных цифровых экосистем и может выступать в качестве независимого посредника.



Шадаев добавил, что его ведомство рассматривает портал как возможную основу для создания универсального ИИ-агента, который будет взаимодействовать с пользователями с учетом имеющихся государственных данных.



На днях президент Владимир Путин призвал расширять включение искусственного интеллекта во все сферы жизни россиян.

