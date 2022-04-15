Сенатор Климов заявил о скором завершении спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине в скором времени будет закончена, заявил член Совета Федерации Андрей Климов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин призвал к объективному освещению военной операции на Украине

По словам сенатора, РФ не намерена специально «растягивать» проведение операции.

Климов подчеркнул, что для завершения «военной фазы» Украина должна превратиться в государство, безопасное для России и мира. По мнению сенатора, для этого РФ необходимо обеспечить безопасность ядерных объектов, а также изучить работу украинских биологических лабораторий.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что сроки окончания военной спецоперации зависят от интенсивности боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСовет Федерации РФАндрей Климов
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