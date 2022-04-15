Сенатор Климов заявил о скором завершении спецоперации на Украине
Специальная военная операция России на Украине в скором времени будет закончена, заявил член Совета Федерации Андрей Климов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, РФ не намерена специально «растягивать» проведение операции.
Климов подчеркнул, что для завершения «военной фазы» Украина должна превратиться в государство, безопасное для России и мира. По мнению сенатора, для этого РФ необходимо обеспечить безопасность ядерных объектов, а также изучить работу украинских биологических лабораторий.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что сроки окончания военной спецоперации зависят от интенсивности боевых действий.
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