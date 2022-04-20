Путин объяснил, что заставило Россию начать спецоперацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что начать специальную военную операцию на Украине Россию заставили трагедии в Донбассе, сообщает ТАСС.
В ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия - страна возможностей» он отметил, что в течение восьми лет в Луганской народной республике были бомбёжки и жителям было очень тяжело.
«Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию», - подчеркнул российский лидер.
Глава государства также добавил, что благодаря России в Донбассе наступит мир и жизнь нормализуется.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить победы России в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает RT.
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