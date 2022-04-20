Экс-командующий ВДВ: Освобождение Одессы станет следующей целью спецоперации

Как отметил генерал-полковник, Мариуполь и ряд других укрепленных районов на Донбассе сдерживают российские подразделения.

«Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче. Одесса — следующая. Пока идет продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — подчеркнул Шаманов.

По словам экс-командующего ВДВ, продвижение армии было затруднено из-за характера спецоперации, в ходе которой военные пытаются избежать гибели мирных жителей. По этой причине военнослужащие замедлились возле Мариуполя и Волновахи, однако после зачистки этих территорий ВС РФ возьмутся за украинскую группировку между Днепром и Изюмом, пишет Ura.ru.

Ранее Шаманов объяснил, чем спецоперация на Украине отличается от войны. По словам генерал-полковника, ключевое отличие — сохранение жизней мирного населения, отмечает телеканал «360».

