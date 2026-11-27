Специалисты ведомства организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле, добавили там.



Днем ранее в Роспотребнадзоре сообщали о других случаях заболевания. Тогда госпитализировали двух людей. Их отправили под меднаблюдение. Также выявляли контактных лиц и выдали предписание о проведении дезинфекции.



Для диагностики инфекции ведомство использует разработанные и зарегистрированные тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки.



Недавно зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко исключил распространение оспы обезьян в России.

