В Санкт-Петербурге зафиксировали новый случай оспы обезьян
В Санкт-Петербурге обнаружили новый случай заболевания оспой обезьян у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Об этом 27 ноября сообщили представители управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Специалисты ведомства организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле, добавили там.
Днем ранее в Роспотребнадзоре сообщали о других случаях заболевания. Тогда госпитализировали двух людей. Их отправили под меднаблюдение. Также выявляли контактных лиц и выдали предписание о проведении дезинфекции.
Для диагностики инфекции ведомство использует разработанные и зарегистрированные тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки.
Недавно зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко исключил распространение оспы обезьян в России.
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