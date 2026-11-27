СМИ: Иран обвинил Украину в беспилотной атаке на Кувейт
Экс-советник иранской переговорной группы по ядерной программе Мохаммад Маранди обвинил Украину в организации атаки беспилотников на Кувейт. В результате инцидента погибли двое итальянских специалистов оборонной компании Rheinmetall Italia. Об этом сообщает The New York Post.
По версии Маранди, удар мог быть операцией «под чужим флагом». Она должна была показать президенту США Дональду Трампу возможности Киева, добавил представитель Тегерана.
Также он заявил, что украинские силы присутствуют в ряде стран Ближнего Востока, включая север Ирака и Сирию. Агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, со ссылкой на источник в сфере безопасности сообщило о размещении беспилотников в нескольких государствах региона.
Власти Кувейта и Италии возложили ответственность за атаку на Иран. По данным Минобороны королевства, обломки сбитых БПЛА упали на военный объект. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших, двое позже скончались. Еще столько же получили ранения. Погибшие итальянцы работали в Rheinmetall Italia и обслуживали антенны системы ПВО Skyguard.
Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Посольство Исламской республики в Риме предупредило о возможных провокациях. По мнению дипмиссии, они могут быть направлены на расширение конфликта в Персидском заливе и вовлечение в него европейских стран.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что обсудил произошедшее с коллегами из Италии и Кувейта. Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан европейской страны и предложил провести совместное расследование для установления обстоятельств произошедшего.
Ранее Иран показал карту с Киевом среди целей для ответного удара на атаки США.
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