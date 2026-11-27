По версии Маранди, удар мог быть операцией «под чужим флагом». Она должна была показать президенту США Дональду Трампу возможности Киева, добавил представитель Тегерана.



Также он заявил, что украинские силы присутствуют в ряде стран Ближнего Востока, включая север Ирака и Сирию. Агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, со ссылкой на источник в сфере безопасности сообщило о размещении беспилотников в нескольких государствах региона.



Власти Кувейта и Италии возложили ответственность за атаку на Иран. По данным Минобороны королевства, обломки сбитых БПЛА упали на военный объект. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших, двое позже скончались. Еще столько же получили ранения. Погибшие итальянцы работали в Rheinmetall Italia и обслуживали антенны системы ПВО Skyguard.



Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Посольство Исламской республики в Риме предупредило о возможных провокациях. По мнению дипмиссии, они могут быть направлены на расширение конфликта в Персидском заливе и вовлечение в него европейских стран.



Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что обсудил произошедшее с коллегами из Италии и Кувейта. Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан европейской страны и предложил провести совместное расследование для установления обстоятельств произошедшего.



Ранее Иран показал карту с Киевом среди целей для ответного удара на атаки США.

