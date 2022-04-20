«Бегать и искать?» России не нужны третьи страны для переговоров с Украиной

Россия не планирует привлекать к переговорам по Украине третьи страны, при этом вся ответственность за их срыв лежит на Вашингтоне, Лондоне и Киеве, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что у России уже давно нет доверия к переговорщикам с украинской стороны.