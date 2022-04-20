«Бегать и искать?» России не нужны третьи страны для переговоров с Украиной
Печальный опыт Нормандского формата переговоров показал свою неэффективность, сказал в эфире НСН Андрей Климов.
Россия не планирует привлекать к переговорам по Украине третьи страны, при этом вся ответственность за их срыв лежит на Вашингтоне, Лондоне и Киеве, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что у России уже давно нет доверия к переговорщикам с украинской стороны.
«Украинская сторона зависима в значительной степени от Вашингтона и Лондона, и, судя по всему, они получают прямые указания из-за морей и океанов, что как делать или не делать. В этой связи вся ответственность за то, что политико-правовое урегулирование уходит с горизонта, лежит на Вашингтоне, Лондоне и Киеве. Но это не значит, что мы должны каким-то образом отменять, переносить либо что-то еще делать в этом духе с целями и задачами, которые были сформулированы во время начала спецоперации. Ее цели должны быть достигнуты», - сказал Климов.
При этом он указал на неэффективность Нормандского формата, в связи с чем нет смысла «бегать по миру» в поисках еще каких-то стран-участниц переговоров.
«Инициатором переговоров выступил Киев. До тех пор, пока они демонстрировали хоть какие-то конкретные намерения сдвинуть дело с мертвой точки, мы принимали в этом участие. Когда они по указанию своих главных хозяев изменили стратегию и стали уклоняться от конкретики, наш переговорный потенциал оказался невостребованным. А искать там кого-то и бегать по миру непонятно ради чего, - мы уже имеем печальный опыт восьми лет разговоров в Нормандском формате. Кого и как только туда не завлекали, и все это привело к тому, что гражданская война на Донбассе превратилась в гораздо более широкий и опасный конфликт», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона не стремится интенсифицировать процесс переговоров. Он также отметил, что Киеву передан «наш проект документа, который включает абсолютно чёткие выработанные формулировки». «Мяч на их стороне, ждём ответа», - добавил Песков.
Со своей стороны, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Радиоточкой НСН» скептически отнесся к участию в переговорах миллиардера Романа Абрамовича, назвав это «странным».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- СМИ: в Херсоне нашли мёртвым поддерживавшего спецоперацию России блогера
- В Госдуме заявили, что регионам предложат продлить майские праздники
- Путин заявил, что замена иностранного общепита отечественным повысит его качество
- Кипр лишит своего гражданства ещё четверых попавших под санкции россиян
- Трое детей попали в реанимацию из-за перцового баллончика в школе Нижнего Новгорода
- Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах России
- Zara и Bershka собираются вернуться в Россию
- Лободе, Потапу и Сердючке запретили въезд в РФ на 50 лет
- Путин обсудил со школьником Рюрика и «норманскую теорию»
- Поклонская может лишиться госнаград за высказывания о символах Z и V
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru