Самостоятельно рассчитывать сумму компаниям не потребуется. После подачи уведомления о вводе товара в оборот через систему маркировки Государственная информсистема промышленности (ГИСП) автоматически определит размер сбора и скинет плательщику соответствующее уведомление.



Перевести деньги нужно до десяти рабочих дней после получения сведений. Если средства внесли полностью, в течение дня в ГИСП появится подтверждение оплаты. Оно поступит в систему маркировки и личный кабинет плательщика. Данные о начислении передадут и в Федеральную налоговую службу.



При неполной оплате организация получит соответствующее уведомление. Если недостающая сумма не поступит в течение семи рабочих дней, заявку отклонят. Излишне уплаченные средства можно будет вернуть по заявлению в порядке, предусмотренном в Налоговом кодексе.



В Минпромторге уточнили, что установили фиксированные ставки сбора за единицу продукции. Она будет зависеть от категории товара. Например, у ноутбуков она будет равна 746 рублям, у смартфонов составит 373 рубля, аппаратов с беспроводной трубкой — 149 рублей, а для сотовых сетей — 75 рублей, у иных гаджетов — 37 рублей.

Поступления от технологического сбора планируется направлять на дополнительные меры господдержки предприятий радиоэлектронной промышленности.

Ранее россиянам рассказали, на сколько подорожает техника из-за этой меры.

