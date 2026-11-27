Во Франции призвали Германию смягчить риторику в отношении России
Основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция», кандидат в президенты Пятой республики Жан-Люк Меланшон призвал ФРГ снизить тон заявлений в адрес России на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению политика, дальнейшая эскалация не приведет к положительным результатам. Также он подчеркнул, что особенно важно избегать резких заявлений и действий в период, когда продолжаются переговорные усилия по украинскому кризису.
Ранее Жан-Люк Меланшон призвал Париж отреагировать на жесткое предупреждение главы МИД России Сергея Лаврова о присутствии военнослужащих европейской республики в зоне СВО.
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