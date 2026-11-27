По мнению политика, дальнейшая эскалация не приведет к положительным результатам. Также он подчеркнул, что особенно важно избегать резких заявлений и действий в период, когда продолжаются переговорные усилия по украинскому кризису.



Ранее Жан-Люк Меланшон призвал Париж отреагировать на жесткое предупреждение главы МИД России Сергея Лаврова о присутствии военнослужащих европейской республики в зоне СВО.

