Посольство РФ назвало атаку ВСУ в Ливии поводом для Италии пересмотреть позицию
Атака украинских безэкипажных катеров на российские корабли в ливийском порту Бенгази должна стать для Италии поводом пересмотреть отношение к Киеву. Об этом заявило посольство РФ в Риме в своем Telegram-канале.
В дипмиссии уточнили, что, по имеющейся информации, катерами управляли бойцы ВСУ. Они находились в районе города Мисурата. Там же размещен военный контингент европейской республики. В посольстве расценили эти сведения как подтверждение киевской угрозы.
В заявлении говорится, что использование украинскими военными территории государств, соседствующих с Италией, для операций против Москвы должно вызвать обеспокоенность Рима.
Дипломаты считают, что Киев расширяет деятельность в Средиземноморском регионе, Африке и на Ближнем Востоке при поддержке западного финансирования.
В посольстве подчеркнули, что разделяет обеспокоенность итальянских политиков и общества в целом подобными действиями. В дипмиссии не исключили, что Украина может попытаться использовать для таких операций территорию или морские пространства самой республики.
Недавно в Ливии сравнили атаку на порт Бенгази с объявлением войны.
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