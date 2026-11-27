В дипмиссии уточнили, что, по имеющейся информации, катерами управляли бойцы ВСУ. Они находились в районе города Мисурата. Там же размещен военный контингент европейской республики. В посольстве расценили эти сведения как подтверждение киевской угрозы.



В заявлении говорится, что использование украинскими военными территории государств, соседствующих с Италией, для операций против Москвы должно вызвать обеспокоенность Рима.



Дипломаты считают, что Киев расширяет деятельность в Средиземноморском регионе, Африке и на Ближнем Востоке при поддержке западного финансирования.



В посольстве подчеркнули, что разделяет обеспокоенность итальянских политиков и общества в целом подобными действиями. В дипмиссии не исключили, что Украина может попытаться использовать для таких операций территорию или морские пространства самой республики.



Недавно в Ливии сравнили атаку на порт Бенгази с объявлением войны.

