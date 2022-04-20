В Кремле раскритиковали работу украинских переговорщиков

Отвечая на вопрос о сроках ответа на переданный Россией документ он отметил, что это зависит от Украины, динамика работы представителей которой «оставляет желать лучшего».

«Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно чёткие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждём ответа», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы нет доверия к украинским переговорщикам, сообщает RT.

