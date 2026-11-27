Кикль заявил, что Евросоюз отправил Киеву сотни миллиардов евро, в том числе €3,6 млрд из Австрии. Он предложил рассмотреть возможность договоренности о размещении там мигрантов. По его мнению, это могло бы стать одним из условий европейской помощи после наступления мира. Политик предположил, что приезжие могли бы участвовать в восстановлении страны.



В пример он привел ситуацию с просителями убежища из Сирии и Афганистана. По его словам, Вена принудительно выслала 50 граждан первой и 150 второй. При этом число новых заявлений от представителей двух государств достигло 2 тыс. Он выступил за продолжение депортаций в страны происхождения и ужесточение профильной политики.



Кикль уточнил, что в случае отказа мигрантов оставаться на Украине они смогут покинуть ее, но не должны возвращаться в Австрию.



Ранее в республике требовали лишить беженцев из Украины льгот.

