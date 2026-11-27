Поводом для разбирательства стало дело из Курганской области. После смерти мужчины его сожительница с ОВЗ — она же является пенсионеркой — обратилась в суд с требованием признать ее нетрудоспособным иждивенцем и выделить обязательную долю в наследстве.



По ее словам, она находилась на содержании умершего на протяжении почти всей их совместной жизни.



Суды трех инстанций отказали ей. Однако Верховный уточнил, что при рассмотрении подобных споров необходимо выяснять, оказывал ли наследодатель матпомощь, была ли она основным источником его средств к существованию.



Высшая инстанция отменила решения нижестоящих ведомств и направила материалы на дополнительное рассмотрение. Получается, что само по себе совместное проживание не гарантирует получение доли в наследстве, необходимо установить факт иждивения и значение поддержки со стороны умершего по обеспечению заявителя.

