Верховный суд объяснил, когда сожитель может претендовать на долю в наследстве
На обязательную долю в наследстве может претендовать нетрудоспособный гражданин, который прожил с умершим и оставался на его иждивении. При этом матпомощь наследодателя должна быть основным источником средств на жизнь. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на определение Верховного суда РФ.
Поводом для разбирательства стало дело из Курганской области. После смерти мужчины его сожительница с ОВЗ — она же является пенсионеркой — обратилась в суд с требованием признать ее нетрудоспособным иждивенцем и выделить обязательную долю в наследстве.
По ее словам, она находилась на содержании умершего на протяжении почти всей их совместной жизни.
Суды трех инстанций отказали ей. Однако Верховный уточнил, что при рассмотрении подобных споров необходимо выяснять, оказывал ли наследодатель матпомощь, была ли она основным источником его средств к существованию.
Высшая инстанция отменила решения нижестоящих ведомств и направила материалы на дополнительное рассмотрение. Получается, что само по себе совместное проживание не гарантирует получение доли в наследстве, необходимо установить факт иждивения и значение поддержки со стороны умершего по обеспечению заявителя.
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