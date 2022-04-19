«Своего не отдадим»: Зеленский, Кадыров и ЛНР готовятся к «битве за Донбасс»

Вместе с тем жители приграничных регионов России вновь столкнулись с обстрелами. 19 апреля село Головчино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», — проинформировал глава области в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что из-за обстрела пострадала местная жительница, ей оказали медицинскую помощь. На прошлой неделе стало известно об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в приграничном районе Белгородской области. Пострадавших и погибших среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов не зафиксировано.

14 апреля семь человек, в числе которых беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

При этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге 18 апреля отчитался об ударе по крупному центру логистики и об уничтожении больших партий иностранного вооружения, полученных ВСУ от США и европейских стран. По данным Конашенкова, также был уничтожен крупный склад боеприпасов в Киевской области.

В течение дня были уничтожены 16 военных объектов Украины, в том числе цех по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У». В Минобороны напомнили, что с 24 февраля были уничтожены тысячи единиц боевой техники ВСУ, в том числе 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 2337 танков и многое другое.

При этом США, несмотря на продолжающуюся готовность поставлять вооружения Украине, по-прежнему не планируют отправлять туда своих военных. Как отметила на брифинге 18 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, это противоречит интересам Штатов в сфере национальной безопасности, а также интересам граждан страны. Таким образом, предложение одного из сенаторов обсудить отправку американских солдат на украинскую территорию было отклонено.

