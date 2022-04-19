«Своего не отдадим»: Зеленский, Кадыров и ЛНР готовятся к «битве за Донбасс»
Зеленский и Кадыров объявили о «битве за Донбасс», приграничные районы РФ продолжают обстреливать, а в Минобороны объявили об уничтожении крупной партии иностранного оружия ВСУ.
Вечером 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил о начале «битвы за Донбасс» между российскими и украинскими войсками.
По словам главы государства, в Донбассе сосредоточена значительная часть Вооруженных сил РФ, которые готовы к наступлению. По словам Зеленского, ВСУ готовы сражаться и «не отдавать свое».
О том, что началась вторая фаза военной спецоперации России, сказал также глава администрации украинского президента Андрей Ермак. Об этом же в своих соцсетях заявил и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
При этом российская сторона также подтвердила начало нового этапа спецоперации. О том, что Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине, заявил в воскресенье вечером глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее видео политик опубликовал в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, совсем скоро «начнется конкретная спецоперация, и будут хорошие показатели, хорошие результаты».
Кадыров также призвал украинских военных сдаваться в плен. Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв главы Чечни к украинским военным капитулировать, а также подтвердил готовность к более активным боевым действиям в Донбассе. Примерные сроки завершения этого этапа Марочко не назвал.
«У нас ведется плановая боевая работа, призыв Рамзана Ахматовича [Кадырова] я, наверное, поддержу, потому что единственный способ спасти свою жизнь для украинских военных – это оставить оружие, оставить позиции и либо сдаться в плен, либо скрыться где-нибудь, перестать выполнять преступные приказы и переждать. Могу отметить, что мы гарантируем жизнь и обеспечиваем всем необходимым, в отличие от украинских войск. То, что битва за Донбасс будет развернута более полномасштабно, говорили не раз и политики, и Генштаб РФ», - сказал представитель ЛНР.
С Марочко согласился и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, термины могут быть разными, но цель у спецоперации остается прежней. В то же время сформулировать более точно задачи, которые стоят перед российскими военными в Донбассе, Швыткин отказался.
«Смысл в любом случае один – выполнение задач, поставленных перед ВС РФ верховным главнокомандующим. <...> По-разному можно оценивать, называть «конкретной», но проводится активная фаза спецоперации. Мы приступили к следующему этапу. Я не могу весь замысел раскрывать, который сейчас будет реализовываться. Но, во-первых, нужно обеспечить выход мирных жителей по гуманитарным коридорам, а военным и нацбатальонам складывать оружие. О задачах на Донбассе я не могу публично в интернете говорить, это военные должны решать», - объяснил зампред комитета по обороне.
Вместе с тем жители приграничных регионов России вновь столкнулись с обстрелами. 19 апреля село Головчино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», — проинформировал глава области в своем Telegram-канале.
Позже стало известно, что из-за обстрела пострадала местная жительница, ей оказали медицинскую помощь. На прошлой неделе стало известно об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в приграничном районе Белгородской области. Пострадавших и погибших среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов не зафиксировано.
14 апреля семь человек, в числе которых беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы.
При этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге 18 апреля отчитался об ударе по крупному центру логистики и об уничтожении больших партий иностранного вооружения, полученных ВСУ от США и европейских стран. По данным Конашенкова, также был уничтожен крупный склад боеприпасов в Киевской области.
В течение дня были уничтожены 16 военных объектов Украины, в том числе цех по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У». В Минобороны напомнили, что с 24 февраля были уничтожены тысячи единиц боевой техники ВСУ, в том числе 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 2337 танков и многое другое.
При этом США, несмотря на продолжающуюся готовность поставлять вооружения Украине, по-прежнему не планируют отправлять туда своих военных. Как отметила на брифинге 18 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, это противоречит интересам Штатов в сфере национальной безопасности, а также интересам граждан страны. Таким образом, предложение одного из сенаторов обсудить отправку американских солдат на украинскую территорию было отклонено.
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