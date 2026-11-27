Минобороны России: За день 27 ноября силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ
В течение дня 27 ноября с 8:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и ликвидировали 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны.
Представители оборонного ведомства уточнили, что российские силы ПВО уничтожили дроны над территориями Белгородского, Брянского, Курского и Новгородского регионов страны.
Недавно НСН писала, что в Новороссийске из-за атаки беспилотников было повреждено остекление в 70 квартирах. Также городские службы работали в селе Широкая Балка.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны России: За день 27 ноября силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ
- СМИ: В Австрии предложили депортировать мигрантов на Украину
- В древней усыпальнице в Старой Ладоге обнаружили послание археологов 1968 года
- СМИ: Иран обвинил Украину в беспилотной атаке на Кувейт
- Дроздов восстанавливается после перелома ребер с помощью пения
- «Правовая помойка»: Почему с владельцев дач требовали плату за проезд к участку
- В Запорожской области беспилотник атаковал машину скорой помощи
- Юрист объяснил, что делать после неизвестных списаний с карты за онлайн-покупки
- «НАШЕ Радио» стало лауреатом премии «Радиомания-2026»
- Путин назвал приоритеты развития подводного флота России