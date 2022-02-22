Путин признал ЛНР и ДНР и ввел войска: реакция Зеленского
Россия признала самопровозглашенные ЛНР и ДНР, однако Украина до сих пор продолжает считать Донбасс своей территорией.
Президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы.
Перед этим прошло внеочередное большое заседание Совета безопасности, где его члены обсудили вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. Все министры высказались за признание республик, за исключением премьер-министра России Михаила Мишустина и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Они предложили признать республики в том случае, если никаких подвижек в переговорах с Западом не произойдет. Однако глава государства все же решил признать независимость республик: прямо на заседании он заявил, что решение будет принято незамедлительно.
После заседания Совбеза российский лидер выступил с обращением к гражданам России. Для обоснования своей позиции Путину потребовалось больше 50 минут, большую часть речи составил обширный экскурс в историю. Сразу после обращения стало известно, что российский лидер подписал указ о признании республик в Кремле совместно с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
Так, в указах о признании независимости республик Путин дал поручение Минобороны ввести российские войска на территорию Донбасса для совместной обороны и обеспечить там поддержание мира.
КАК ПРИЗНАНИЕ ОБЪЯСНИЛ ПУТИН
В начале своего выступления глава государства затронул историю становления Украины. Он подчеркнул, что эта республика возникла в результате большевистской политики. По словам Путина, ее можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», так как лидер большевиков является ее «автором и архитектором».
Путин также подчеркнул, что Украина будет служить для НАТО плацдармом для удара по России, которую альянс обозначил своим главным противником. По его словам, в документах США закреплена возможность упреждающего удара по ракетным комплексам противника. Российский лидер отметил, что вступление Украины в альянс и развертывание там объектов НАТО — решенный вопрос. Он добавил, что при таком сценарии уровень военных угроз для России повысится в разы.
Глава государства также отметил, что Запад все ровно продолжит вводить санкции против России и предлог для этого будет найден или сфабрикован. Путин также констатировал, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. По его словам, страна располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки этого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У», дальность которых превышает 100 километров.
Он подчеркнул, что Пентагон открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5,5 тысяч километров. По словам Путина, если такие системы разместят на Украине, то они смогут поражать объекты на всей европейской территории России. Так, подлетное время до Москвы крылатых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова – 7–8 минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4–5 минут.
«США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий. Регулярные совместные учения имеют явную антироссийскую направленность. Только в прошлом году в них участвовало более 23 тысяч военнослужащих и свыше тысячи единиц техники», - сказал Путин.
Также Путин впервые рассказал, что обращался к президенту США Биллу Клинтону в 2000 году с вопросом о том, как Соединенные Штаты отнесутся к вступлению России в НАТО.
«Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны», - отметил Путин.
КАК ОТРЕАГИРОВАЛА УКРАИНА
После обращения Путина и подписания указов о признании ЛНР и ДНР президент Украины Владимир Зеленский также записал видеообращение к гражданам. В нем он заявил, что граждане Украины могут спать спокойно и после признания Донбасса для страны ничего не изменилось.
Так, Зеленский отметил, что страна останется в международно признанных границах, «несмотря на заявления» России. Он отметил, что решение России может означать ее выход из Минских договоренностей.
Он также отметил, что Киев провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которого действия России были оценены именно как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.
Президент Украины также заявил, что решениями, принятыми 21 февраля, Россия «легализовала пребывание своих войск, которые фактически и так находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года».
Зеленский также добавил, что Украина инициировала экстренное проведение саммита «нормандской четверки», а также специальное заседание ОБСЕ.
«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому и никому должны, ничего и никому не отдадим», - заявил Зеленский в ночном обращении к нации. Он при этом, подчеркнул, что «Украина предана политико-дипломатическому урегулированию и не поддается на провокации».
В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица 22 февраля призвал Россию отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Киев также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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