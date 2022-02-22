Путин признал ЛНР и ДНР и ввел войска: реакция Зеленского

Перед этим прошло внеочередное большое заседание Совета безопасности, где его члены обсудили вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. Все министры высказались за признание республик, за исключением премьер-министра России Михаила Мишустина и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Они предложили признать республики в том случае, если никаких подвижек в переговорах с Западом не произойдет. Однако глава государства все же решил признать независимость республик: прямо на заседании он заявил, что решение будет принято незамедлительно.

После заседания Совбеза российский лидер выступил с обращением к гражданам России. Для обоснования своей позиции Путину потребовалось больше 50 минут, большую часть речи составил обширный экскурс в историю. Сразу после обращения стало известно, что российский лидер подписал указ о признании республик в Кремле совместно с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Так, в указах о признании независимости республик Путин дал поручение Минобороны ввести российские войска на территорию Донбасса для совместной обороны и обеспечить там поддержание мира.

КАК ПРИЗНАНИЕ ОБЪЯСНИЛ ПУТИН

В начале своего выступления глава государства затронул историю становления Украины. Он подчеркнул, что эта республика возникла в результате большевистской политики. По словам Путина, ее можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», так как лидер большевиков является ее «автором и архитектором».