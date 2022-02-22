Зеленский в ближайшее время выступит с обращением к народу

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинскому народу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза Украины.

Отмечается, что Украина будет исполнять все свои обязательства перед жителями Донбасса.

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом.



