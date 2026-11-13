Песков назвал слова Киева о якобы ротации войск РФ признанием потери Константиновки

Слова Киева о том, что Россия якобы может использовать предлагаемую гуманитарную миссию в Константиновки для ротации войск, не выдерживают никакой критики. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-серетарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он также отметил, что подобные утверждения украинских властей говорят о признании, что населённый пункт контролируют Вооружённые силы России.

«Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва надеется, что инициатива президента РФ Владимира Путина по проведению гуманитарной миссии в Константиновке будет воплощена в жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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