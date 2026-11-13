«Дождь, конечно, будет. Но относительно его претензий на величие есть вопросы. Как правило, осадки – это очень неоднородное метеорологическое явление. В одном месте может выпасть много, во втором – гораздо больше. Поэтому обычно модели ориентируются на средние значения. Тот дождь, который придет в Москву во второй половине дня и продлится до утра, может дать до трети месячной нормы, но только местами. Это будет максимальное значение, а в среднем можно ожидать от 12 до 15 мм осадков. По крайней мере, большинство прогностических схем указывают именно на это количество. Дождь будет достаточно интенсивный, особенно по сравнению с осадками, которые были в первой половине ноября, когда в Москве выпало меньше 10% месячной нормы. Но придавать грядущему дождю статус чего-то сверхъестественного я бы не стал», – поделился Шувалов.

Риска того, что после дождя дороги превратятся в каток, по словам синоптика, нет. Эксперт спрогнозировал, что последующие два дня температура будет держаться выше ноля – и ночью, и днем. На следующей неделе погода в Москве тоже ожидается преимущественно без дождей.

«Первая половина следующей недели вряд ли будет дождливой, и только к концу недели ждем небольшого повторения. Но пока трудно оценить, насколько это повторит то, что мы ожидаем в ближайшие часы. Будет какое-то похолодание, но в целом на ближайшую декаду, думаю, температура будет на 2-3 градуса выше положенного по климату. В общем, нас ждет пасмурная, хмурая, осенняя и скучная погода», – добавил Шувалов.

Ранее Евгений Тишковец рассказал НСН, почему прогнозы погоды, созданные искусственным интеллектом, нельзя назвать серьезными и достоверными.

