«Без сверхъестественного!»: Москву накроет мощным ливнем, но без фанатизма
Ожидаемы в Москве ливень не будет чем-то сверхъестественным, считает Александр Шувалов.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН в целом согласился с прогнозом своего коллеги Евгения Тишковца о пятничном ливне, но разошелся с ним в оценках масштабов.
В Москве грядущей ночью ожидается затяжной ливень. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на головы москвичей обрушатся «290 Черкизовских прудов». Метеоролог предупредил, что на каждый метр площади придется до 28 литров воды. Подобного, отметил он, не было в Москве с 1967 года. В свою очередь, по словам Шувалова, к прогнозируемым масштабам непогоды все-таки есть вопросы.
«Дождь, конечно, будет. Но относительно его претензий на величие есть вопросы. Как правило, осадки – это очень неоднородное метеорологическое явление. В одном месте может выпасть много, во втором – гораздо больше. Поэтому обычно модели ориентируются на средние значения. Тот дождь, который придет в Москву во второй половине дня и продлится до утра, может дать до трети месячной нормы, но только местами. Это будет максимальное значение, а в среднем можно ожидать от 12 до 15 мм осадков. По крайней мере, большинство прогностических схем указывают именно на это количество. Дождь будет достаточно интенсивный, особенно по сравнению с осадками, которые были в первой половине ноября, когда в Москве выпало меньше 10% месячной нормы. Но придавать грядущему дождю статус чего-то сверхъестественного я бы не стал», – поделился Шувалов.
Риска того, что после дождя дороги превратятся в каток, по словам синоптика, нет. Эксперт спрогнозировал, что последующие два дня температура будет держаться выше ноля – и ночью, и днем. На следующей неделе погода в Москве тоже ожидается преимущественно без дождей.
«Первая половина следующей недели вряд ли будет дождливой, и только к концу недели ждем небольшого повторения. Но пока трудно оценить, насколько это повторит то, что мы ожидаем в ближайшие часы. Будет какое-то похолодание, но в целом на ближайшую декаду, думаю, температура будет на 2-3 градуса выше положенного по климату. В общем, нас ждет пасмурная, хмурая, осенняя и скучная погода», – добавил Шувалов.
Ранее Евгений Тишковец рассказал НСН, почему прогнозы погоды, созданные искусственным интеллектом, нельзя назвать серьезными и достоверными.
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