На два фронта: Самозанятость призвали совмещать с официальным трудоустройством

Если мы говорим о подработках через самозанятость, то это допустимо, когда у человека есть другое официальное место работы, сказала в пресс-центре НСН Зулия Лоикова.

HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова в пресс-центре НСН посоветовала россиянам выбирать формат самозанятости только в том случае, если у сотрудника есть еще одна работа.

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«Если мы говорим о подработках через самозанятость, то это допустимо, когда у человека есть другое официальное место работы — то есть такая деятельность не является единственной формой занятости. Речь не о ситуации, когда заказчик выступает единственным "работодателем" и предлагает оформить отношения через самозанятость. При оформлении самозанятости нужно четко фиксировать количество часов в неделю, перечень проектов и задач, формат взаимодействия и другие параметры. Также важно пользоваться проверенными каналами при поиске работы или подработки», — сказала собеседница НСН.

Ранее доктор экономических наук, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин сказал в пресс-центре НСН, что десятилетний эксперимент самозанятости подходит к концу, вряд ли его будут продлевать.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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