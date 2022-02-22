Зеленский: Украина имеет право на оборону
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к гражданам страны.
Как следует из записи в Telegram-канале президента, он высказался о праве страны на оборону. По словам Зеленского, Киев имеет право на оборону в коллективном и индивидуальном формате, ее границы надежно защищены.
«Очень важно увидеть сейчас — кто наш подлинный друг и партнер, а кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами», — заявил президент Украины. Он отметил, что ждет от партнеров четких и действенных шагов поддержки.
Как отметил глава государства, украинские власти однозначно квалифицирует последние действия Кремля «как нарушение суверенитета и территориальной целостности».
Россия в случае эскалации ситуации на Украине станет изгоем в международном сообществе. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Напомним, администрация американского президента Джо Байдена обсуждала с руководством Украины возможность отъезда из страны украинского лидера Владимира Зеленского в случае усиления эскалации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Госдеп: Россия стремится к войне
- Постпред США при ООН: действия РФ – атака на суверенитет Украины
- Зеленский: Украина имеет право на оборону
- Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в Донбассе
- СМИ: власти США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу
- Власти Британии отменяют обязательную самоизоляцию для больных COVID-19
- В МИД РФ отреагировали на предупреждение американского посольства о терактах
- Рубль обвалился на 3% к доллару и евро
- Эксперт рассказал, чего ждать от признания ДНР и ЛНР
- СМИ: США обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru