Британский квартет Duran Duran «превратился» в трио
Легендарный британский квартет Duran Duran вынужденно «превратился» в трио. Из группы ушёл барабанщик Роджер Тейлор.
В заявлении коллектива отмечается, что 66-летний музыкант принял решение завершить свою карьеру по состоянию здоровья. У Тейлора, игравшего почти с самого основания группы в 1979 году, диагностировали тиннитус, то есть ощущение звона в ушах, что может привести к полной потере слуха.
«Роджер — наш брат. Его игра на барабанах помогла определить звучание Duran Duran с самого начала... Мы полностью поддерживаем его решение и желаем ему здоровья и счастья. Он всегда будет частью нашей семьи», - отметили участники группы Саймон Ле Бон, Ник Роудс и Джон Тейлор.
Роджер Тейлор, в свою очередь добавил, что не просто покидает Duran Duran. По рекомендации врачей он больше вообще не будет играть на барабанах.
Ранее композитор Кайл Иствуд заявил, что его 96-летний отец, американский актер и режиссер Клинт Иствуд официально завершил карьеру в кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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