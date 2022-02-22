Путин поручил ВС РФ обеспечить поддержание мира на Донбассе

Президент РФ поручил Минобороны страны обеспечить поддержание мира в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий пункт содержится в указах о признании ЛНР и ДНР суверенными государствами.

Путин в понедельник заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.











