Путин поручил ВС РФ обеспечить поддержание мира на Донбассе

Президент РФ поручил Минобороны страны обеспечить поддержание мира в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий пункт содержится в указах о признании ЛНР и ДНР суверенными государствами.

Путин в понедельник заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ДонбассВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры